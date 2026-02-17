Milano 11:09
45.681 +0,58%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:09
10.516 +0,40%
Francoforte 11:09
24.848 +0,19%

SILVER del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Chiusura in rosso per il metallo prezioso, che termina la seduta segnando un calo dell'1,06%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 73,06. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 82,26. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 69,52.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
