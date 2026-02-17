SILVER del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Chiusura in rosso per il metallo prezioso, che termina la seduta segnando un calo dell'1,06%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 73,06. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 82,26. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 69,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)