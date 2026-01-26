Commissione UE indaga su X e Grok per immagini manipolate a sfondo sessuale

(Teleborsa) - Lahacontro(ex Twitter, social network di proprietà di Elon Musk) ai sensi del Digital Services Act (DSA). Parallelamente, la Commissione ha esteso l'indagine in corso, avviata a dicembre 2023, sulla conformità di X agli obblighi di gestione del rischio dei sistemi di raccomandazione.La nuova indagine valuterà se l'azienda abbia adeguatamente valutato e mitigato i rischi associati all'. Ciò include i rischi relativi alla diffusione di contenuti illegali nell'UE, come immagini manipolate a sfondo sessuale, inclusi contenuti che potrebbero costituire materiale pedopornografico."Questi rischi sembrano essersi concretizzati,", si legge in una nota dell'esecutivo UE. Alla luce di ciò, la Commissione indagherà ulteriormente se X rispetta i propri obblighi previsti dal DSA per: valutare e mitigare diligentemente i rischi sistemici, tra cui la diffusione di contenuti illegali, gli effetti negativi in ??relazione alla violenza di genere e le gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale derivanti dall'implementazione delle funzionalità di Grok sulla sua piattaforma; condurre e trasmettere alla Commissione una relazione di valutazione dei rischi ad hoc per le funzionalità di Grok nel servizio X con un impatto critico sul profilo di rischio di X prima della loro implementazione.La Commissione. L'avvio del procedimento formale non ne pregiudica l'esito. La Commissione continuerà a raccogliere prove, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni, conducendo colloqui o ispezioni, e potrà imporre misure provvisorie in assenza di modifiche significative al servizio X."I deepfake a sfondo sessuale che ritraggono donne e bambini sono una forma di degradazione violenta e inaccettabile - ha commentatoper la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia - Con questa indagine, determineremo se X ha adempiuto ai propri obblighi legali ai sensi del DSA o se ha trattato i diritti dei cittadini europei, compresi quelli di donne e bambini, come danni collaterali del suo servizio".