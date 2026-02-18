Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di ArcelorMittal
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 55,05 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 54,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 55,99.
