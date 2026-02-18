Milano 17-feb
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

La giornata del 17 febbraio chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,02%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,6189. Primo supporto a 0,6184. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,6183.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
