Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che guadagna bene e porta a casa un +0,76%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 46.377. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 45.285. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 44.806, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)