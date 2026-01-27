Milano 11:05
45.088 +0,31%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:05
10.189 +0,39%
Francoforte 11:05
24.916 -0,07%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,30%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.177,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.154,2. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.200,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```