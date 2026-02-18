Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 22:00
24.899 +0,80%
Dow Jones 22:02
49.663 +0,26%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,80%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.898,87 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,80% e chiude a 24.898,87 punti.
