Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 22:00
25.013 +0,87%
Dow Jones 22:00
49.626 +0,47%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,87%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.012,62 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,87% e chiude a 25.012,62 punti.
