Carrefour scivola del 6% a Parigi dopo risultati e Piano

Carrefour

(Teleborsa) -dopo la presentazione del nuovo Piano strategico e dei numeri del 2025., risultando il peggiore nel paniere del Cac-40.Il management della catena francese di supermercati ha presentato oggi il, dopo aver alzato il velo sui conti ieri sera. Il nuovo Piano punta su una, fatta eccezione per alcuni mercati core, e su un, che la porterà a risparmiare circada qui al 2030.Il nuovo piano, progettato per, si focalizza suie su un solido modello omnicanale. Il Gruppo ha individuatostrategiche: competere suldei clienti (Club e private label); consolidare laattraverso espansioni mirate e in franchising; accelerare le performance attraverso, la tecnologia e l'uso die dati.includono: l'aumento dellae al 20% in Brasile e la conquista della posizione di secondo operatore in Spagna; ulteriorisino al 2030, un margine operativo ricorrente del 3,2% al 2028 ed al 3,5% al 2030; unfra il 2026 e il 2028; una, una dividend policy che prevede unCarrefour ha. Le vendite a parità di perimetro sono in aumento del 2,8% (+1,6% nel 4° trimestre) eè risultatodi euro.invece si è attestato arispetto all'anno precedente, dopo aver scontato un impatto negativo di 120 milioni di euro derivante dall'integrazione di Cora&Match ed un effetto cambio negativo di -102 milioni. Il margine operativo ricorrente è sceso dal 3,1% del 2021 al 2,6% del 2025, complice la perdita di quote di mercato in Francia e il rallentamento degli ipermercati tradizionali a favore dell’online. Nel frattempo, Carrefour prosegue nel disinvestimento di attività non strategiche: dopo la vendita del business italiano, ha annunciato la cessione della filiale rumena per 823 milioni di euro.è sceso a, mentre l'EPS adjusted si è attestato a 1,60 euro (-8,4% sul 2024).l