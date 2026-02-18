Carrefour scivola del 6% a Parigi dopo risultati e Piano

(Teleborsa) - Giornata no per Carrefour alla Borsa di Parigi
dopo la presentazione del nuovo Piano strategico e dei numeri del 2025. Il titolo scivola di oltre il 6%
, risultando il peggiore nel paniere del Cac-40.
Il management della catena francese di supermercati ha presentato oggi il nuovo Piano strategico "Carrefour 2030"
, dopo aver alzato il velo sui conti ieri sera. Il nuovo Piano punta su una riduzione della esposizione al'estero
, fatta eccezione per alcuni mercati core, e su un piano di razionalizzazione dei costi
, che la porterà a risparmiare circa 1 miliardo l'anno
da qui al 2030.
Il nuovo piano, progettato per accelerare la crescita e la creazione di valore
, si focalizza sui tre principali mercati core (Francia, Spagna, Brasile)
e su un solido modello omnicanale. Il Gruppo ha individuato tre priorità
strategiche: competere sul prezzo, sulla freschezza dei cibi e sulla fidelizzazione
dei clienti (Club e private label); consolidare la crescita dei punti vendita
attraverso espansioni mirate e in franchising; accelerare le performance attraverso l'intelligenza artificiale
, la tecnologia e l'uso die dati.
I target al 2030
includono: l'aumento della quota di mercato al 25% in Francia
e al 20% in Brasile e la conquista della posizione di secondo operatore in Spagna; ulteriori risparmi dei costi nell'ordine di 1 miliardo l'anno
sino al 2030, un margine operativo ricorrente del 3,2% al 2028 ed al 3,5% al 2030; un Free Cash Flow netto di 5 miliardi
fra il 2026 e il 2028; una crescita sulla parte alta ad una cifra dell'EPS
, una dividend policy che prevede un payout fra il 50% ed il 60%
.
Carrefour ha chiuso l'esercizio 2025 con risuotati0 in calo
. Le vendite a parità di perimetro sono in aumento del 2,8% (+1,6% nel 4° trimestre) e l'EBITDA
è risultato pressochè stabile a circa 4,5 miliardi
di euro. L'utile operativo ricorrente
invece si è attestato a 2,158 miliardi di euro, in calo del 5,4%
rispetto all'anno precedente, dopo aver scontato un impatto negativo di 120 milioni di euro derivante dall'integrazione di Cora&Match ed un effetto cambio negativo di -102 milioni. Il margine operativo ricorrente è sceso dal 3,1% del 2021 al 2,6% del 2025, complice la perdita di quote di mercato in Francia e il rallentamento degli ipermercati tradizionali a favore dell’online. Nel frattempo, Carrefour prosegue nel disinvestimento di attività non strategiche: dopo la vendita del business italiano, ha annunciato la cessione della filiale rumena per 823 milioni di euro. L'utile netto adjusted
è sceso a meno di 1,1 miliardi di euro, in calo del 6,6%
, mentre l'EPS adjusted si è attestato a 1,60 euro (-8,4% sul 2024).l