ERG, nuovo strappo in Borsa mentre si rincorrono le ipotesi di riassetto

(Teleborsa) -(+8%) il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo che ieri ha chiuso con un rialzo del 4,4% sulledell'azionariato della società.Il Sole24Ore è tornato oggi sulle ipotesi di riassetto ERG con indicazioni per cui laed includerebbe anche(attraverso Plenitude) e potenzialmente anche altri gruppi esteri incluse le altre oil company.fa notare che, fin dalle prime operazioni di buyout di Falck Renewables, la struttura di ERG ed la progressiva discesa nel controllo da parte della famiglia Garrone (prima con l'entrata di IFM e successivamente con l'esercizio della put sempre su fondo IFM), hanno messo in luce la volontà di monetizzare per lo meno parte dell'investimento (fondo IFM entrato a circa 32-33 euro per azione.)"L'M&A nel settore è molto frequente con operatori industriali e finanziari alla ricerca di diversificazione dell'esposizione ed impiego di capitali a rendimenti parzialmente regolati - spiega il broker -, con una base di sviluppo dai 200 ai 400 MW annui che è prevalentemente destinata a compensare l'expiry degli incentivi nei prossimi anni e l'attesa di riduzione/normalizzazione dei prezzi energia".Secondo Equita, l'ipotesi di combinazione con gruppi industriali comeo Plenitude, o AXPO ha quindi senso industriale. Leche ha una size importante. L'alternativa potrebbe ruotare nella creazione di una JV con conferimento di asset che combini pipelines e capacità finanziare dei gruppi coinvolti per accelerare lo sviluppo nei prossimi anni, eventualmente con contratti PPA/tolling che consentano di sfruttare i vantaggi di una filiera integrata dalla generazione al retail.Ottima la performance di, che. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,31 e successiva a 27,11. Supporto a 23,51.