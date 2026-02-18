ERG, nuovo strappo in Borsa mentre si rincorrono le ipotesi di riassetto

(Teleborsa) - Continua a correre a Piazza Affari
(+8%) il titolo ERG
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo che ieri ha chiuso con un rialzo del 4,4% sulle speculazioni legate a un possibile riassetto
dell'azionariato della società.
Il Sole24Ore è tornato oggi sulle ipotesi di riassetto ERG con indicazioni per cui la platea di potenziali interessati ad una riorganizzazione del gruppo sarebbe più ampia
ed includerebbe anche Eni
(attraverso Plenitude) e potenzialmente anche altri gruppi esteri incluse le altre oil company.Equita
fa notare che ERG è da sempre un potenziale target di M&A
, fin dalle prime operazioni di buyout di Falck Renewables, la struttura di ERG ed la progressiva discesa nel controllo da parte della famiglia Garrone (prima con l'entrata di IFM e successivamente con l'esercizio della put sempre su fondo IFM), hanno messo in luce la volontà di monetizzare per lo meno parte dell'investimento (fondo IFM entrato a circa 32-33 euro per azione.)
"L'M&A nel settore è molto frequente con operatori industriali e finanziari alla ricerca di diversificazione dell'esposizione ed impiego di capitali a rendimenti parzialmente regolati - spiega il broker - Il piano ERG non è attualmente votato alla crescita
, con una base di sviluppo dai 200 ai 400 MW annui che è prevalentemente destinata a compensare l'expiry degli incentivi nei prossimi anni e l'attesa di riduzione/normalizzazione dei prezzi energia".
Secondo Equita, l'ipotesi di combinazione con gruppi industriali come A2A
o Plenitude, o AXPO ha quindi senso industriale. Le difficoltà maggiori risiedono nella gestione della governance e nella dimensione del titolo
che ha una size importante. L'alternativa potrebbe ruotare nella creazione di una JV con conferimento di asset che combini pipelines e capacità finanziare dei gruppi coinvolti per accelerare lo sviluppo nei prossimi anni, eventualmente con contratti PPA/tolling che consentano di sfruttare i vantaggi di una filiera integrata dalla generazione al retail.
Ottima la performance di ERG
, che si attesta a 24,66 Euro, con un aumento dell'8,35%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,31 e successiva a 27,11. Supporto a 23,51.