Factoring: nel 2025 vale il 13% del PIL, ma la normativa UE ne frena il potenziale

(Teleborsa) - Ilsi conferma unadell'economia italiana, arrivando a rappresentare circa il 13% del Prodotto Interno Lordo. Secondo i dati analizzati dallo studio legale, il settore ha chiuso il 2025 con undi, segnando una crescita del 3,83% rispetto all'anno precedente.Questo strumento finanziario ricopre un ruolo cruciale per il, composto prevalentemente da piccole e medie imprese. Le PMI rappresentano infatti oltre il 60% della clientela del factoring, trovando in questo canale una risposta ai deficit strutturali di liquidità di cui spesso soffrono.L'importanza del comparto è testimoniata dal sorpasso storico rispetto aitradizionali: oggi il rapporto tra i finanziamenti tramite factoring e i prestiti bancari a breve termine ha superato il 40%, un valore quasi triplicato rispetto al 14% registrato nel 2014.DLA Piper ha però sottolineato che, nonostante il successo operativo, il settore deve fare i conti con pesantilegate aldell'Unione Europea. Lo studio legale sostiene infatti che le regole attuali, originariamente pensate per il sistema bancario, vengono applicate al factoring generando paradossi tecnici che danneggiano il sistema.Tali norme, ha evidenziato DLA Piper, costringono iad accantonare capitale per coprire rischi considerati inesistenti, sottraendo di fatto risorse preziose all'economia reale e limitando la capacità di supporto finanziario alle imprese italiane in un momento di crescita del mercato.