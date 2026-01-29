Assifact, il turnover del factoring in Italia sale a 289 miliardi di euro nel 2025

(Teleborsa) - Ilè stato. Lo sostiene Assifact, l'Associazione italiana per il factoring che riunisce gli operatori del settore, i cui dati preliminari indicano al 31 dicembre 2025 uncumulativo pari a, con una crescita del 3,83% rispetto al 2024., anche in prospettiva 2026, il risultato del mese di, con un +6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Segno positivo a fine 2025 anche per outstanding e anticipi, con una variazione per entrambi di circa l'1%.Nonostante un volume d'affari arrivato a valere il 13% del PIL, con 32 mila imprese che già lo utilizzano, il factoring secondo Assifact ha "".L'industria del factoring ha proposto(non richiedono risorse pubbliche), soprattutto medie e piccole, con effetti concreti su investimenti e occupazione. In particolare:del credito commerciale, ovvero una definizione di default che tenga conto delle specificità delle relazioni di fornitura fra imprese, evitando classificazioni anomale sui ritardi amministrativi (l'allungamento da 30 a 90 giorni del termine dopo il quale un credito si considera deteriorato, previsto dalle nuove norme europee in consultazione, sarebbe già un primo passo; un credito commerciale non è un prestito bancario, i ritardi nei pagamenti non rappresentano di per sé un rischio);, con requisiti patrimoniali calibrati sul rischio effettivo con un trattamento prudenziale specifico;(coordinamento tra la legge sulla cessione dei crediti d'impresa e il Codice della Crisi per ridurre l'incertezza sulla revocatoria in caso di liquidazione giudiziale del cedente e sui termini dei periodi "sospetti");(superamento delle clausole contrattuali che vietano la cessione, in linea con il più recente orientamento europeo);(meno formalismi e procedure più snelle per la cessione dei crediti vantati verso la PA, anche tramite strumenti digitali, ed eliminazione della facoltà di diniego indiscriminato, per ridurre incertezze, tempi e costi dell'operazione).