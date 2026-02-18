Fiera Milano acquista il 51% di Stipa per 12,1 milioni di euro e accelera sui servizi integrati

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha sottoscritto un accordo vincolante per l', società italiana leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici personalizzati di alta gamma, attiva anche negli allestimenti per eventi corporate e nel segmento retail e showroom.L'operazione prevede l'acquisizione del 51% di Stipa per un, da corrispondersi alla data di closing e soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo in funzione della posizione finanziaria netta, sulla base di una valorizzazione che implica un Enterprise Value del 100% pari a circa 23,8 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre meccanismi di opzione per l'eventuale acquisizione delle restanti quote detenute dagli attuali azionisti, esercitabili in più finestre temporali successive. L'operazione sarà finanziata tramite risorse di cassa disponibili ed è attesa perfezionarsi nel primo trimestre 2026.L'operazione rappresenta un ulteriore passo nell'attuazione del Piano Strategico 2024-2027, rafforzando il posizionamento di Fiera Milano come fornitore integrato di servizi e ampliando la presenza nel mercato degli stand personalizzati e dei servizi collegati, sostenendo l'evoluzione dell'offerta del Gruppo"L'operazione con Stipa rappresenta un passaggio strategico nella trasformazione di Fiera Milano in una piattaforma sempre più completa e capace di accompagnare i clienti lungo l'intero percorso di partecipazione a un evento - ha commentato l'- Non si tratta solo di ampliare il perimetro delle attività, ma di arricchire la qualità e la profondità della nostra proposta, integrando competenze distintive nella progettazione e realizzazione di spazi ad alto valore aggiunto"."L'operazione si inserisce nell'esecuzione del Piano Strategico 2024–2027, che sta avanzando positivamente: la solida performance organica e la crescente visibilità sulle manifestazioni dell'ultimo trimestre ci spingono a ritenere- ha aggiunto - il trend migliorativo pone inoltre le basi per una solida partenza nel 2026, supportata anche dalle performance positive legate alle attività delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina".Fondata nel 1967 e attiva nel settore degli allestimenti dagli anni 90, Stipa prevede per il 2025 un, con un EBITDA di circa 3 milioni di euro e una marginalità EBITDA nell'intorno del 20%, tra le più elevate nel settore degli allestimenti. La società presenta inoltre una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta) pari a circa 2,5 milioni di euro.