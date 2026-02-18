Fincantieri, Cda delibera aumento capitale del 10% tramite Abb. Cdp scende al 64,25%

(Teleborsa) - Fincantieri
ha deliberato l'aumento di capitale riservato
a investitori qualificati e istituzionali per massime 32.588.445 azioni
di nuova emissione, pari a massimo il 10% del capitale sociale pre-aumento
. Avviato il collocamento riservato mediante la procedura di accelerated bookbuilding
(ABB).
A seguito della chiusura dell'operazione, spiega una nota del gruppo, Cdp Equity
che, alla data odierna, detiene circa il 70,67% del capitale di Fincantieri, continuerà ad essere l'azionista di controllo
a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento con una partecipazione pari a circa il 64,25%
.
Fincantieri ha così deliberato di dare esecuzione alla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 11 giugno 2024
per aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, pari al 10% delle azioni pre-aumento.
Il ricorso all'aumento, sottolinea Fincantieri, consentirà di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria
e di assicurare opzionalità
e rapidità
nell'implementazione della propria strategia
e del piano industriale
, principalmente con riferimento all'aumento della capacità produttiva
, nonchè di supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica
, in linea con la propria equity story.
L'aumento con esclusione del diritto di opzione consentirà, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale
, incrementando al contempo il flottante
e la liquidità
del titolo.
Le massime 32.588.445 azioni di nuova emissione saranno offerte nell'ambito di un collocamento riservato a investitori qualificati o istituzionali
da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuild offering
. La procedura di bookbuilding sarà avviata immediatamente
e la società si riserva il diritto di chiudere il collocamento o di variarne i termini in qualsiasi momento.