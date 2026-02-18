Milano 17:35
Fincantieri, Cda delibera aumento capitale del 10% tramite Abb. Cdp scende al 64,25%

(Teleborsa) - Fincantieri ha deliberato l'aumento di capitale riservato a investitori qualificati e istituzionali per massime 32.588.445 azioni di nuova emissione, pari a massimo il 10% del capitale sociale pre-aumento. Avviato il collocamento riservato mediante la procedura di accelerated bookbuilding (ABB).

A seguito della chiusura dell'operazione, spiega una nota del gruppo, Cdp Equity che, alla data odierna, detiene circa il 70,67% del capitale di Fincantieri, continuerà ad essere l'azionista di controllo a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento con una partecipazione pari a circa il 64,25%.

Fincantieri ha così deliberato di dare esecuzione alla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 11 giugno 2024 per aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, pari al 10% delle azioni pre-aumento.

Il ricorso all'aumento, sottolinea Fincantieri, consentirà di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria e di assicurare opzionalità e rapidità nell'implementazione della propria strategia e del piano industriale, principalmente con riferimento all'aumento della capacità produttiva, nonchè di supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica, in linea con la propria equity story.

L'aumento con esclusione del diritto di opzione consentirà, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo.

Le massime 32.588.445 azioni di nuova emissione saranno offerte nell'ambito di un collocamento riservato a investitori qualificati o istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuild offering. La procedura di bookbuilding sarà avviata immediatamente e la società si riserva il diritto di chiudere il collocamento o di variarne i termini in qualsiasi momento.
