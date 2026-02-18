Fincantieri, Cda delibera aumento capitale del 10% tramite Abb. Cdp scende al 64,25%

Fincantieri

(Teleborsa) -ha deliberato l'a investitori qualificati e istituzionali perdi nuova emissione, pari a. Avviato il collocamento riservato mediante la procedura di(ABB).A seguito della chiusura dell'operazione, spiega una nota del gruppo,che, alla data odierna, detiene circa il 70,67% del capitale di Fincantieri, continuerà ad essere l'a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento con una partecipazione pari a circa ilFincantieri ha così deliberato di dare esecuzione alla delega conferitagli dall'per aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, pari al 10% delle azioni pre-aumento.Il ricorso all'aumento, sottolinea Fincantieri, consentirà di accrescere ulteriormente la propriae di assicurarenell'implementazione della propriae del, principalmente con riferimento all', nonchè di supportare il proprio percorso selettivo di, in linea con la propria equity story.L'aumento con esclusione del diritto di opzione consentirà, inoltre, di, incrementando al contempo ile ladel titolo.Le massime 32.588.445 azioni di nuova emissione saranno offerte nell'ambito di unda realizzarsi attraverso una procedura di. La procedura di bookbuilding saràe la società si riserva il diritto di chiudere il collocamento o di variarne i termini in qualsiasi momento.