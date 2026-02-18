Francoforte: scambi al rialzo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili
, con un rialzo del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,56%, rispetto a +0,58% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 166,9 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 163,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 161,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)