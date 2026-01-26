Haiki+, intesa con Rarearth per il recupero di materie prime critiche da RAEE

Haiki+

(Teleborsa) -ha sottoscritto conunfinalizzato allo sviluppo di progetti congiunti per la realizzazione diprovenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).La collaborazione nasce dall’integrazione tra le competenze industriali di Haiki+, attiva nella gestione, trattamento e valorizzazione dei rifiuti e nello sviluppo di impiantistica per l’economia circolare, e il knowhow tecnologico di RarEarth, società specializzata in processi avanzati per la produzione di magneti permanenti contenenti terre rare da materiale riciclato.L’obiettivo dell’intesa è valutare la creazione di una filiera italiana per il recupero, la valorizzazione e la potenziale produzione di nuovi magneti, contribuendo al rafforzamento dell’per la transizione energetica e digitale.L’accordo si inserisce in un contesto europeo caratterizzato dacontenenti magneti permanenti e da unin materia di gestione delle materie prime critiche. In tale scenario, l’Unione Europea ha annunciato l’introduzione, a partire dall’inizio del 2026, didei rifiuti e rottami di magneti permanenti contenenti terre rare, con l’obiettivo die ridurre la dipendenza da forniture extraeuropee.Secondo le stime della Commissione europea, il riciclo potrebbedi magneti permanenti dell’Unione, pari a circa 20.000 tonnellate, in settori strategici quali mobilità elettrica, difesa ed energie rinnovabili.Nell’ambito delle politiche europee sulle materie prime critiche, è inoltre prevista la mobilitazione diper sostenere progetti industriali e tecnologici in grado di garantire capacità produttiva nel breve termine.