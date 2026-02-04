CSG-Aselsan: Joint Venture strategica e debutto di un nuovo sistema di difesa aerea

CSG

(Teleborsa) - Il gruppo industriale ceco, attraverso la sua controllata, e il leader turco dell’elettronica per la difesahanno siglato unper la creazione di unacon sede nell'Unione Europea. La partnership segna il lancio delintegrato sulla, una soluzione mobile progettata per rispondere alle moderne sfide del campo di battaglia, con un focus specifico nel contrasto ai droni ostili.Il sistema Korkut si distingue per l': l'uso di munizioni programmabili ad alta precisione permette di neutralizzare minacce aeree con costi paragonabili a quelli dei droni stessi, offrendo un'alternativa competitiva ai tradizionali sistemi missilistici. L’accordo prevede inoltre il trasferimento tecnologico e la localizzazione della produzione presso gli stabilimenti CSG in Repubblica Ceca e Slovacchia.Parallelamente alla partnership con Aselsan, il Gruppo CSG ha inaugurato una, diventando la prima azienda del settore difesa di origine ceco-slovacca a stabilire una presenza diretta presso le istituzioni UE. L’ufficio, supervisionato strategicamente da, mira a rafforzare il dialogo con i decisori europei e a facilitare l'accesso a strumenti finanziari come il Fondo europeo per la difesa.Queste manovre strategiche seguono il successo storico dell'(IPO) di CSG su Euronext Amsterdam, avvenuta il 23 gennaio scorso. Secondo dati Bloomberg, l’operazione ha spinto la valutazione del gruppo oltre i 700 miliardi di corone ceche (circa 28,7 miliardi di euro), rendendo CSG l'azienda ceca di maggior valore. L'azionista di maggioranza e CEO,, si è affermato come il cittadino ceco più ricco e il principale imprenditore mondiale nel settore degli armamenti. I capitali raccolti saranno impiegati per sostenere lo sviluppo del gruppo e finanziare nuove acquisizioni internazionali.