Milano
17:35
46.361
+1,30%
Nasdaq
18:14
25.020
+1,29%
Dow Jones
18:14
49.845
+0,63%
Londra
17:35
10.686
+1,23%
Francoforte
17:35
25.278
+1,12%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 18.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: preme sull'acceleratore il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: preme sull'acceleratore il FTSE Italia All-Share Financials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
18 febbraio 2026 - 17.00
Avanza con forza il
FTSE Italia All-Share Financials
, che continua gli scambi a 39.934,05 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: in calo il FTSE Italia All-Share Financials
Debole la seduta a Piazza Affari per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: giornata depressa per il FTSE Italia All-Share Financials
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Financials
+1,74%
Altre notizie
Piazza Affari: su di giri il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: scambi in positivo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Piazza Affari: positiva la giornata per il FTSE Italia All-Share Financials
Pesante sul mercato di Piazza Affari il FTSE Italia All-Share Financials
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto