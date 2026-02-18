Milano 12:11
Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che lievita del 2,01%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BFF Bank, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,367 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,525. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,281.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
