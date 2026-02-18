SIT sale al 100% della spagnola Conthidra e si rafforza nel metering acqua

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha firmato un, società spagnola attiva nella distribuzione di prodotti e soluzioni per la misurazione dei consumi idrici, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato europeo dell'acqua. Il closing è previsto nel secondo trimestre 2026. La chiusura dell'operazione, della quale non sono stati forniti dettagli finanziari,del Gruppo.L'operazione arriva a cinque anni dall'ingresso del Gruppo nel settore dei contatori acqua, avvenuto a fine 2020 con l'acquisizione di Janz, e segna una nuova tappa nel percorso di crescita per linee esterne avviato dal Gruppo. Grazie a Conthidra, di cui, il Gruppo consolida il controllo e lo sviluppo del mercato spagnolo del metering, uno dei più rilevanti in Europa, ed entra nel segmento del submetering, ovvero la misurazione dei consumi a livello di singola unità immobiliare o utenza all'interno di edifici con contatore centralizzato.Conthidra, fondata nel 1999 e con sede a Siviglia, nel 2025 ha realizzato un(con una crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente) ed undi euro."Con questa operazione riprendiamo il nostro percorso di acquisizioni - ha dichiarato l'- Conthidra ci consente di presidiare direttamente un mercato strategico e in crescita come quello spagnolo e, allo stesso tempo, di entrare nel segmento del submetering. Continuiamo a investire nell'acqua, che peserà sempre di più nelle attività di SIT".Ilcontinuando il suo impegno per lo sviluppo del mercato spagnolo e sudamericano, assicurando continuità gestionale e il rapporto con i clienti e fornitori chiave.