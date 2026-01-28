Sicily by Car sbarca in Spagna: perfezionato l'acquisto del 100% di KeyGo Rent Spain

Sicily by Car

(Teleborsa) -, tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato il perfezionamento dell'acquisto del 100% del capitale sociale diL'operazione è stata conclusa tramite la controllata Sicily By Car Spain S.L.U. per uncomplessivo di, di cui 10,7 milioni corrisposti al closing e la restante parte soggetta a meccanismi di aggiustamento.KeyGo Rent Spain è un operatore di autonoleggio focalizzato sul, con una presenza consolidata nei principali aeroporti turistici spagnoli come Alicante, Malaga, Murcia, Madrid e Barcellona. Al 31 ottobre 2025, la società spagnola ha registratoper circae undi