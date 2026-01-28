Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:36
26.028 +0,34%
Dow Jones 20:36
48.998 -0,01%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Sicily by Car sbarca in Spagna: perfezionato l'acquisto del 100% di KeyGo Rent Spain

Finanza
Sicily by Car sbarca in Spagna: perfezionato l'acquisto del 100% di KeyGo Rent Spain
(Teleborsa) - Sicily by Car, tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato il perfezionamento dell'acquisto del 100% del capitale sociale di KeyGo Rent Spain.

L'operazione è stata conclusa tramite la controllata Sicily By Car Spain S.L.U. per un corrispettivo complessivo di 12,1 milioni di euro, di cui 10,7 milioni corrisposti al closing e la restante parte soggetta a meccanismi di aggiustamento.

KeyGo Rent Spain è un operatore di autonoleggio focalizzato sul segmento leisure, con una presenza consolidata nei principali aeroporti turistici spagnoli come Alicante, Malaga, Murcia, Madrid e Barcellona. Al 31 ottobre 2025, la società spagnola ha registrato ricavi per circa 11,8 milioni di euro e un EBITDA di 4,2 milioni.


Condividi
```