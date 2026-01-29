SG Company, Geotag completa l’acquisizione del 100% di Waymedia

SG Company

(Teleborsa) -Società Benefit, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, comunica che Geotag, controllata al 51% dalla Società, ha finalizzato in data odierna l’acquisto del 100% della società Waymedia, tramite atto notarile.Waymedia è un centro media indipendente con sede a Roma, che ha realizzato al 31.12.2024 un fatturato pari a 2,2 milioni e un EBITDA pari a 844 mila. L’acquisizione permetterà a Geotag, con sede a Milano, sia di espandere e rafforzare l’offerta dei servizi, sia di incrementare la propria clientela e le possibilità di accesso a più rilevanti gare pubbliche, grazie alla presenza anche sul territorio romano.Tale operazione, spiega una nota, si inserisce nella più ampia strategia della Società di ampliamento delle verticali di business, finalizzata all’acquisizione di una maggiore presenza nelle diverse aree del mercato di riferimento e all’espansione anche in termini geografici sul territorio nazionale.I termini economici della suddetta operazione, conclude la nota, sono rimasti invariati rispetto a quanto precedentemente comunicato.