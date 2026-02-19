Milano 11:46
Alfonsino, balzo EBITDA nel 2025 conferma solidità del percorso di ottimizzazione ed efficientamento costi

Dati definitivi in Cda il 26 marzo 2026

(Teleborsa) - Dalla lettura di alcuni dati preliminari relativi all’esercizio 2025 emerge che Alfonsino - PMI innovativa, specializzata nel servizio del Food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni - ha registrato ricavi stimati pari a circa 2,7 milioni, in diminuzione del 4% circa rispetto al 2024.

Tale dinamica riflette una fase di consolidamento successiva alla profonda transizione del modello operativo implementata negli esercizi precedenti, con una maggiore focalizzazione sulla qualità dei ricavi e sulla sostenibilità economica del business.

Il numero totale di ordini ricevuti, pari a circa 334 mila, registra un decremento del 5% rispetto all’esercizio precedente (pari a circa 352 mila), parzialmente compensato dall’aumento del carrello medio passato da 24,82 a 25,39 euro (+2% circa). Inoltre, il fatturato per ordine passa da 7,11 euro del 2024 sa 7,18 euro al 2025, registrando un incremento dell’1% circa.

Il corrispettivo medio di spedizione, pari a 0,99 euro al 2025, registra un incremento del 27% circa rispetto al 2024 riconducibile principalmente al progressivo incremento delle service fee applicate ai clienti finali, che hanno contribuito a rafforzare la marginalità unitaria e a sostenere il miglioramento della redditività operativa.

Nonostante la lieve contrazione dei ricavi, la Società ha ulteriormente migliorato la propria redditività operativa grazie al progressivo efficientamento della struttura dei costi e al miglioramento del margine per ordine.

A tal riguardo si segnala il significativo miglioramento dell’EBITDA, che passa da circa 323 mila euro nel 2024 a circa 899 mila euro nel 2025, indicando un consolidamento strutturale della redditività operativa, con un incremento pari a circa il 178% rispetto all’anno precedente.

Carmine Iodice, CEO di Alfonsino, ha commentato: “il miglioramento del 178% dell’EBITDA registrato nel 2025 conferma la solidità del percorso di ottimizzazione intrapreso dalla Società e rappresenta un indicatore economico solido su cui costruire la nostra prossima fase di crescita. In questo contesto si inserisce il recente accordo strategico tra la controllata Rushers S.r.l. e Just Eat Italy S.r.l., che, a seguito dell’eventuale estensione della collaborazione prevista tra maggio e giugno 2026, segnerà un punto di svolta per Rushers e ci consentirebbe di entrare con decisione nel mercato della logistica on-demand, rafforzando il nostro posizionamento industriale e ampliando le opportunità di sviluppo dei volumi".

"Parallelamente - ha proseguito Iodice - stiamo proseguendo nell’espansione territoriale del servizio di delivery a marchio Alfonsino, con la recente apertura a Reggio Calabria e l’obiettivo di estendere ulteriormente il raggio operativo nel 2026 in nuove aree ad alto potenziale. Stiamo inoltre concentrando risorse e competenze sulla crescita del nuovo servizio di prenotazione tavoli, che rappresenta un’ulteriore leva strategica per incrementare l’engagement della nostra base utenti e auspicabilmente aumentare
il fatturato complessivo".

Le direttrici di sviluppo avviate nel 2025 – logistica tecnologica, espansione geografica e servizi a maggiore valore aggiunto
– pongono le basi per una crescita strutturale dei volumi e del fatturato globale nei prossimi esercizi", ha concluso il CEO.

I dati preliminari potrebbero essere soggetti a variazioni in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre
2025. I dati definitivi saranno esaminati dal Cda nel corso della riunione prevista il 26 marzo 2026.
