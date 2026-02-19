Alfonsino, balzo EBITDA nel 2025 conferma solidità del percorso di ottimizzazione ed efficientamento costi

Alfonsino

(Teleborsa) - Dalla lettura di alcuni dati preliminari relativi all’esercizio 2025 emerge che- PMI innovativa, specializzata nel servizio del Food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni - ha registrato, in diminuzione del 4% circa rispetto al 2024.Tale dinamica riflette unaimplementata negli esercizi precedenti, con unae sulla sostenibilità economica del business.Il, pari a circa 334 mila, registra un decremento del 5% rispetto all’esercizio precedente (pari a circa 352 mila), parzialmente compensato dall’passato da 24,82 a 25,39 euro (+2% circa). Inoltre, ilpassa da 7,11 euro del 2024 sa 7,18 euro al 2025, registrando un incremento dell’1% circa.Il, pari a 0,99 euro al 2025, registra un incremento del 27% circa rispetto al 2024 riconducibile principalmente al, che hanno contribuito ae a sostenere ilNonostante la lieve contrazione dei ricavi, la Società ha ulteriormentegrazie al progressivoA tal riguardo si segnala il, che passa da circa 323 mila euro nel 2024 a circa 899 mila euro nel 2025, indicando un, con un incremento pari a circa il 178% rispetto all’anno precedente., ha commentato: “il miglioramento del 178% dell’EBITDA registrato nel 2025 conferma laintrapreso dalla Società e rappresenta un indicatore economico solido su cui costruire la nostra prossima fase di crescita. In questo contesto si inserisce il, che, a seguito dell’eventuale estensione della collaborazione prevista tra maggio e giugno 2026, segnerà un punto di svolta per Rushers e ci consentirebbe di, rafforzando il nostro posizionamento industriale e ampliando le opportunità di sviluppo dei volumi"."Parallelamente - ha proseguito Iodice - stiamo proseguendo nell’, con la recente apertura ae l’obiettivo di estendere ulteriormente il raggio operativo nel 2026 in nuove aree ad alto potenziale. Stiamo inoltre concentrando risorse e competenze sulla, che rappresenta un’ulteriore leva strategica pere auspicabilmente aumentareil fatturato complessivo".Le– logistica tecnologica, espansione geografica e servizi a maggiore valore aggiunto– pongono leglobale nei prossimi esercizi", ha concluso il CEO.I dati preliminari potrebbero essere soggetti a variazioni in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre2025. I