Siav, Alantra vede nei solidi preliminari 2025 la conferma della trasformazione del gruppo

(Teleborsa) - I risultati preliminari del 2025
di Siav
confermano la solidità del percorso di trasformazione verso un modello SaaS scalabile. I ricavi
sono aumentati del 7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 35,7 milioni, pari a circa +10% a parità di perimetro, grazie alla crescita delle attività a maggior valore aggiunto. L'outsourcing si conferma il principale motore di sviluppo, mentre Services e Software mostrano un miglioramento significativo, affermano gli analisti di Alantra in una nota positiva su Siav.
L’EBITDA
è cresciuto del 45% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 9 milioni, un livello già in linea con la precedente stima di Alantra per il 2027. Il risultato, spiegano gli esperti, è stato sostenuto da una maggiore efficienza operativa, da una rigorosa disciplina sui costi e da un miglioramento del mix di prezzi. La forte generazione di cassa ha consentito una nuova riduzione dell’indebitamento, con posizione finanziaria netta in calo a 18,2 milioni e leva ridotta a 2,0 volte.
Secondo Alantra, questi risultati confermano la validità della strategia di Siav, basata sulla migrazione verso Archiflow Nova, sulla crescita di Connect e sull’espansione internazionale. Il broker ha rivisto al rialzo le proprie stime, reiterando la raccomandazione "BUY" e portando il target price a 5 euro per azione dai 3,2 indicati in precedenza, evidenziando un significativo potenziale di rialzo.