OTB, fatturato e redditività in calo nel 2025. Bene Maison Margiela

(Teleborsa) -, gruppo italiano di moda a cui fanno capo - tra gli altri - i marchi Diesel, Jil Sander e Maison Margiela, ha chiuso ilcon undi 1,7 miliardi di euro, segnando -4,8% a cambi costanti rispetto al 2024. Lesi sono attestate a 1,6 miliardi di euro (-5% a cambi costanti) rispetto al 2024, risultato combinato di più fattori: performance positiva di Maison Margiela (+8,4%); stabilità del canale retail (-2,6%) e calo generalizzato del canale wholesale (-14,7%); tenuta del mercato giapponese (che rappresenta il 27,4% del business totale), crescita del Nord America (+5,9%) e del Middle-East (+9%); rallentamento del mercato cinese e dell'Europa.L'del Gruppo è pari a 237,3 milioni di euro (pari al 15,1% sulle Net Sales), in calo rispetto ai 276 milioni di euro dell'anno precedente. OTB spiega che, nel corso dell'anno, si sono verificate situazioni non ricorrenti, quali il cambio di direzione creativa all'interno di tre marchi strategici per il gruppo e il contenzioso sulla licenza di Staff International con Dsquared, poi conclusosi positivamente con un accordo di rinnovo a lungo termine della collaborazione fra la piattaforma produttiva del Gruppo e il brand. L'è stato pari a 10,1 milioni di euro.Nel 2025 glitotali sono stati pari a 64 milioni di euro e si sono focalizzati in particolare sui canali diretti (nel 2025 il lavoro di razionalizzazione del network retail ha comportato 49 nuove aperture, 58 chiusure e la relocation di alcuni store in posizioni più strategiche) e su importanti progetti di innovazione, che hanno riguardato principalmente soluzioni di AI e clienteling. Laè in crescita del 29% a 40 milioni, con una generazione di cassa positiva."Il 2025 è stato un anno complesso ma sono fiero della solidità dimostrata dal Gruppo - ha dichiaratodel Gruppo OTB - In particolare, Maison Margiela ha continuato il suo percorso di crescita ed è oggi uno dei brand più iconici e desiderati a livello mondiale. Anche Diesel ha raggiunto dei buoni risultati, ottenendo la migliore profittabilità degli ultimi dieci anni, un traguardo di cui sono molto fiero e che testimonia l'efficacia del duro lavoro fatto per riposizionare il marchio. Oggi Diesel è la vera alternativa al lusso e un brand particolarmente amato dalle nuove generazioni".