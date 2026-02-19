Milano 14:13
Piazza Affari: rosso per Ariston Holding

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in flessione del 2,64% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Ariston Holding rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Ariston Holding confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,275 Euro con primo supporto visto a 5,105. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
