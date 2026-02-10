Milano 11:59
46.781 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:59
10.360 -0,26%
Francoforte 11:59
25.014 0,00%

Piazza Affari: sviluppi positivi per Ariston Holding

Migliori e peggiori
Piazza Affari: sviluppi positivi per Ariston Holding
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ariston Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,54%, rispetto a +0,89% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ariston Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,498 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,213. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,783.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```