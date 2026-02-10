Piazza Affari: sviluppi positivi per Ariston Holding

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ariston Holding
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,54%, rispetto a +0,89% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ariston Holding
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,498 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,213. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,783.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)