Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:15
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:15
50.082 -0,07%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ariston Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,11%, rispetto a -0,08% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Tecnicamente, Ariston Holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,189 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,036. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,342.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
