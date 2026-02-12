Milano 10:16
46.847 +0,72%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:16
10.516 +0,42%
Francoforte 10:16
25.173 +1,28%

Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ariston Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Ariston Holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,712 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,572. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,852.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
