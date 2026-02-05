Piazza Affari: risultato positivo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che lievita del 2,75%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ariston Holding
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,96%, rispetto a -0,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di breve periodo di Ariston Holding
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,999 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,845. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,153.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)