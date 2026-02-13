Piazza Affari: calo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, con una flessione del 3,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ariston Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ariston Holding
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Ariston Holding
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,415 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)