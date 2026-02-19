Milano 11:54
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:54
10.613 -0,69%
Francoforte 11:54
25.063 -0,85%

Piazza Affari: performance negativa per A2A

Migliori e peggiori, Energia
Piazza Affari: performance negativa per A2A
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'utility lombarda, che presenta una flessione del 3,02% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico dell'azienda di servizi di pubblica utilità mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,352 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,393. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,33.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
