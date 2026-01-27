Milano 13:51
45.116 +0,37%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 13:51
10.189 +0,40%
Francoforte 13:51
24.923 -0,04%

UE, via libera alla co-proprietà di Milione da parte di FIH e Ardian

Trasporti
UE, via libera alla co-proprietà di Milione da parte di FIH e Ardian
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Milione, holding che controlla il Gruppo SAVE (gestore degli aeroporti di Venezia e Treviso), da parte di Finanziaria Internazionale Holding (gruppo Finint) e Ardian, colosso francese del private equity. L'operazione riguarda principalmente la gestione aeroportuale e i servizi correlati.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```