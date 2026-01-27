UE, via libera alla co-proprietà di Milione da parte di FIH e Ardian

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del, holding che controlla il Gruppo SAVE (gestore degli aeroporti di Venezia e Treviso), da parte di Finanziaria Internazionale Holding (gruppo Finint) e Ardian, colosso francese del private equity. L'operazione riguarda principalmente la gestione aeroportuale e i servizi correlati.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.