Bitcoin in ripresa verso i 67.000 dollari: recupero fragile tra tassi e rischi geopolitici

(Teleborsa) - Ilregistra un lieve rialzo nella giornata di venerdì, beneficiando di acquisti opportunistici dopo i recenti ribassi. La criptovaluta più importante al mondo ha guadagnato l'1,2% attestandosi a, ma il sentimento degli investitori rimane sotto pressione a causa delle incertezze suie dei. Nonostante questo timido recupero, il Bitcoin si avvia a chiudere la settimana con una perdita del 3% e sconta un calo complessivo del 25% dall'inizio del 2026.Il comparto delle criptovalute è stato colpito duramente daiche complicano il percorso della Federal Reserve. I verbali della riunione di gennaio hanno rivelato che diversi esponenti della banca centrale sono favorevoli a nuovi rialzi dei tassi per domare l'inflazione, uno scenario che penalizza gli asset speculativi sensibili alla liquidità.I dati suldel quarto trimestre 2025 hanno mostrato una crescita dell'1,4%, decisamente inferiore al 2,5% previsto, mentre l'è rimasta elevata al 3%, ben oltre l'obiettivo del 2% fissato dalla Fed.A peggiorare il quadro contribuisce la forte avversione al rischio derivante dalle tensioni tra. Le minacce di azioni militari da parte del presidente Donald Trump hanno spinto gli operatori a rifugiarsi in beni sicuri come ile l', penalizzando ulteriormente il mercato crittografico.Anche le principalihanno seguito un trend negativo:si attesta a 1.928,30 dollari con una perdita settimanale dell'1,8%, mentreregistrano cali più marcati, rispettivamente del 6% e del 5% negli ultimi sette giorni.