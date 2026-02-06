(Teleborsa) - Ilcontinua a crollare, polverizzando diversi livelli di supporto e toccando. Solo ieri, la criptovaluta ha ceduto il 13%, mentreha lasciatodel suo valore. Oggi, Bitcoin scambia arispetto alla chiusura di ieri e sopra i minimi intraday testati la vigilia.La caduta del Bitcoin, che dura da un certo periodo di tempo,che hanno colpito il. Performance anche diametralmente opposta a quella dell'oro, che nell'ultimo periodo ha briciato diversi record storici, salvo poi correggere dai massimi.Gli asset digitali in generale hanno continuato a perdere terreno nelle ultime settimane,che queste attività fossero un'utilee confermando ladi questo mercato.La criptovaluta è crollataraggiunti lo scorso mese di ottobrenella giornata di ieri, cedendo più della metà del suo valore in soli quattro mesi. Il Bitcoin ha inoltre registrato un andamento, specie durante le recenti crisi geopolitiche e macroeconomiche in Venezuela, Medio Oriente ed Europa.Per James Butterfill, analista di CoinShares, isi stanno configurando come unche, se dovesse essere violato, potrebbe spingere i prezzi in area 60.000-65.000 dollari.Anche le altre criptovalute stanno crollando.ha perso il 33% questa settimana, mentreè scivolata sul minimo degli ultimi due anni a 88,42 dollari, perdendo quasi il 40% nella settimana.