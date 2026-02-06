Nuovo tonfo del Bitcoin (-9,3%): toccato un minimo poco sopra 60.000 dollari

(Teleborsa) - Il Bitcoin
continua a crollare, polverizzando diversi livelli di supporto e toccando minimi di circa 60.000 dollari
. Solo ieri, la criptovaluta ha ceduto il 13%, mentre nell'ultima settimana
ha lasciato sul terreno circa il 23%
del suo valore. Oggi, Bitcoin scambia a 64.972 dollari, in calo del 9,3%
rispetto alla chiusura di ieri e sopra i minimi intraday testati la vigilia.
La caduta del Bitcoin, che dura da un certo periodo di tempo, si è unita negli ultimi giorni alle consistenti vendite
che hanno colpito il settore tecnologico statunitense
. Performance anche diametralmente opposta a quella dell'oro, che nell'ultimo periodo ha briciato diversi record storici, salvo poi correggere dai massimi.
Gli asset digitali in generale hanno continuato a perdere terreno nelle ultime settimane, smentendo chi riteneva
che queste attività fossero un'utile alternativa da inserire nei portafogli
e confermando la natura più speculativa
di questo mercato.
La criptovaluta è crollata da massimi di 126.000 dollari
raggiunti lo scorso mese di ottobre su minimi di 60.000
nella giornata di ieri, cedendo più della metà del suo valore in soli quattro mesi. Il Bitcoin ha inoltre registrato un andamento in linea con quello di altri asset rischiosi, come le azioni
, specie durante le recenti crisi geopolitiche e macroeconomiche in Venezuela, Medio Oriente ed Europa.
Per James Butterfill, analista di CoinShares, i 70.000 dollari
si stanno configurando come un "livello psicologico chiave"
che, se dovesse essere violato, potrebbe spingere i prezzi in area 60.000-65.000 dollari.
Anche le altre criptovalute stanno crollando. Ether
ha perso il 33% questa settimana, mentre Solana
è scivolata sul minimo degli ultimi due anni a 88,42 dollari, perdendo quasi il 40% nella settimana.