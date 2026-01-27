Revolut, al via l'attività bancaria in Messico con Revolut Bank Institución de Banca Múltiple

(Teleborsa) - La fintech Revolut
ha annunciato la fine della fase Beta, lanciando ufficialmente le sue operazioni bancarie complete in Messico
. Revolut Bank Institución de Banca Múltiple è la prima banca che Revolut ha fondato e lanciato al di fuori del continente europeo. Questa espansione strategica in uno dei mercati chiave del mondo estende la presenza di Revolut a 40 paesi.
Revolut è la prima banca digitale indipendente
ad aver ottenuto una licenza bancaria
in Messico tramite richiesta diretta
e ha capitalizzato le sue operazioni con oltre 100 milioni di dollari, più del doppio del minimo regolamentare. Questo si traduce in un coefficiente di adeguatezza patrimoniale (CAR) del 447,2% al lancio.