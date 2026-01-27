Revolut, al via l'attività bancaria in Messico con Revolut Bank Institución de Banca Múltiple

(Teleborsa) - La fintechha annunciato la fine della fase Beta, lanciando ufficialmente le sue. Revolut Bank Institución de Banca Múltiple è la prima banca che Revolut ha fondato e lanciato al di fuori del continente europeo. Questa espansione strategica in uno dei mercati chiave del mondo estende la presenza di Revolut a 40 paesi.Revolut è laad aver ottenuto unain Messico tramitee ha capitalizzato le sue operazioni con oltre 100 milioni di dollari, più del doppio del minimo regolamentare. Questo si traduce in un coefficiente di adeguatezza patrimoniale (CAR) del 447,2% al lancio.