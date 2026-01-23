Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:54
25.594 +0,29%
Dow Jones 19:54
49.018 -0,74%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

OPA Xenon su ELES, adesioni al 16,35% al termine della terza settimana

Finanza
OPA Xenon su ELES, adesioni al 16,35% al termine della terza settimana
(Teleborsa) - L'offerente Xenon, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Eles Semiconductor Equipment, ha comunicato che nella terza settimana del periodo di adesione (19-23 gennaio 2026) sono state portate in adesione all'offerta 1.494.913 azioni ordinarie di Eles.

Salgono quindi a 2.584.387 le azioni portate in adesione dall'inizio dell'OPA (5 gennaio 2026), pari al 17,059% delle azioni oggetto dell'offerta attualmente circolazione (pari a 15.149.397 azioni ordinarie, inclusive delle 852.093 azioni ordinarie rivenienti dai earrant esercitati alla data del 22 gennaio) e al 16,350% delle azioni oggetto dell'offerta su base fully diluted (pari a massime 15.806.497 azioni ordinarie).
Condividi
```