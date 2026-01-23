OPA Xenon su ELES, adesioni al 16,35% al termine della terza settimana

(Teleborsa) - L'offerente Xenon, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria
su Eles Semiconductor Equipment
, ha comunicato che nella terza settimana
del periodo di adesione (19-23 gennaio 2026) sono state portate in adesione all'offerta 1.494.913 azioni ordinarie di Eles.
Salgono quindi a 2.584.387 le azioni portate in adesione dall'inizio dell'OPA
(5 gennaio 2026), pari al 17,059% delle azioni oggetto dell'offerta attualmente circolazione (pari a 15.149.397 azioni ordinarie, inclusive delle 852.093 azioni ordinarie rivenienti dai earrant esercitati alla data del 22 gennaio) e al 16,350% delle azioni oggetto dell'offerta su base fully diluted
(pari a massime 15.806.497 azioni ordinarie).