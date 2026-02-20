Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio
, che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,92 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,79.
