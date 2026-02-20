Milano 11:09
Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,92 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,23. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
