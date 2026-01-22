Consumi petroliferi in ripresa a dicembre (+2,4%). Il 2025 chiude a -2,6%

(Teleborsa) - Lea dicembre sono state pari a circa, con un(+98.000 tonnellate) rispetto a dicembre 2024, nonostante la continua caduta della petrolchimica. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto di Unem, l'Unione energie per la mobilità.Il contributo di tutti gli altriè stato, compreso il bunker marina, che per la prima volta nel 2025 mostra un segno positivo.che registra un anno record con vendite complessive diComplessivamente, isono cresciuti del(+149.000 tonnellate). Laa dicembre mette a segno un(+55.000 tonnellate), con volumi. Ilmotori cresce del% (+95.000 tonnellate), grazie anche ad una decisa ripresa del, stimato dall’Anas nel +7%. In lieve contrazione ilIlspunta un nuovo dato positivo, +8.000 tonnellate), mettendo a segno un altroper il mese di dicembre.Ilaumenta del(+7.900 tonnellate) e continua a riflettere il progressivo spostamento dei volumi dall’olio combustibile (-22,3%) al gasolio (+90,2%).Per quanto riguarda i, che comprendono anche le, dicembre si chiude con(+65.000 tonnellate) su cui ha comunque inciso il trend negativo della petrolchimica (-55%, -83.000 tonnellate).A dicembre ihanno confermato lainiziata a partire dalla fine di novembre. La benzina rispetto all’inizio di dicembre ha ceduto circa 5 centesimi euro/litro, attestandosi in media a 1,708 euro/litro, mentre il gasolio oltre 7 centesimi, chiudendo a 1,669 euro/litro., le vendite al mercato nazionale sono state pari a poco meno di, con un calo del(-1,3 milioni di tonnellate) rispetto al 2024. In particolare, si rafforzano i consumi totali di, che hanno sfiorato i 9milioni di tonnellate (+338.000 tonnellate), e quelli delche per la prima volta nella storia superano i 5 milioni di tonnellate (, +117.000 tonnellate). Flessione per il gasolio totale (-1%, -261.000 tonnellate), quasi interamente dovuto al solo gasolio motori (-225.000 tonnellate). Lieve progresso per i lubrificanti (+1,4%) e il gpl (+0,8%).Quanto aisi attestano ad oltre, con una flessione del(-1,7 milioni di tonnellate) rispetto allo stesso periodo 2024, dovuto sostanzialmente alla petrolchimica (-1 milione di tonnellate, il 61% del calo totale) e ai bunkeraggi che complessivamente perdono 432.000 tonnellate.