Consumi petroliferi in ripresa a dicembre (+2,4%). Il 2025 chiude a -2,6%

(Teleborsa) - Le vendite di prodotti petroliferi
a dicembre sono state pari a circa 4,3 milioni di tonnellate
, con un aumento del 2,4%
(+98.000 tonnellate) rispetto a dicembre 2024, nonostante la continua caduta della petrolchimica. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto di Unem, l'Unione energie per la mobilità.
Il contributo di tutti gli altri prodotti destinati alla mobilità
è stato positivo
, compreso il bunker marina, che per la prima volta nel 2025 mostra un segno positivo. Bene il jet fuel
che registra un anno record con vendite complessive di oltre 5 milioni di tonnellate
.
Complessivamente, i carburanti stradali
sono cresciuti del +5,4%
(+149.000 tonnellate). La benzina
a dicembre mette a segno un +7,7%
(+55.000 tonnellate), con volumi ai massimi dal 2011
. Il gasolio
motori cresce del +5
% (+95.000 tonnellate), grazie anche ad una decisa ripresa del traffico di veicoli pesanti
, stimato dall’Anas nel +7%. In lieve contrazione il GPL autotrazione (-0,8%)
.
Il jet fuel
spunta un nuovo dato positivo (+2,1%
, +8.000 tonnellate), mettendo a segno un altro record assoluto
per il mese di dicembre.
Il bunker marina
aumenta del +4,6%
(+7.900 tonnellate) e continua a riflettere il progressivo spostamento dei volumi dall’olio combustibile (-22,3%) al gasolio (+90,2%).
Per quanto riguarda i consumi petroliferi totali
, che comprendono anche le attività industriali
, dicembre si chiude con +1,4%
(+65.000 tonnellate) su cui ha comunque inciso il trend negativo della petrolchimica (-55%, -83.000 tonnellate).
A dicembre i prezzi al consumo dei carburanti
hanno confermato la tendenza ribassista
iniziata a partire dalla fine di novembre. La benzina rispetto all’inizio di dicembre ha ceduto circa 5 centesimi euro/litro, attestandosi in media a 1,708 euro/litro, mentre il gasolio oltre 7 centesimi, chiudendo a 1,669 euro/litro. Relativamente all’intero 2025
, le vendite al mercato nazionale sono state pari a poco meno di 51 milioni di tonnellate
, con un calo del -2,6%
(-1,3 milioni di tonnellate) rispetto al 2024. In particolare, si rafforzano i consumi totali di benzina
, che hanno sfiorato i 9
milioni di tonnellate (+3,9%,
+338.000 tonnellate), e quelli del jet fuel
che per la prima volta nella storia superano i 5 milioni di tonnellate (+2,4%
, +117.000 tonnellate). Flessione per il gasolio totale (-1%, -261.000 tonnellate), quasi interamente dovuto al solo gasolio motori (-225.000 tonnellate). Lieve progresso per i lubrificanti (+1,4%) e il gpl (+0,8%).
Quanto ai consumi petroliferi totali, nel 2025
si attestano ad oltre 56 milioni di tonnellate
, con una flessione del -2,9%
(-1,7 milioni di tonnellate) rispetto allo stesso periodo 2024, dovuto sostanzialmente alla petrolchimica (-1 milione di tonnellate, il 61% del calo totale) e ai bunkeraggi che complessivamente perdono 432.000 tonnellate.(Foto: bizoon | 123RF)