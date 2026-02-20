Milano 13:03
46.216 +0,92%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:03
10.687 +0,57%
Francoforte 13:00
25.099 +0,22%

Londra: scambi al rialzo per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Fresnillo
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale dell'argento, che lievita dell'1,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,56%, rispetto a +2,74% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,98 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 38,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```