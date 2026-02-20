Pioggia di acquisti in Piazza Affari. Brilla Moncler

S&P-500

(Teleborsa) -, in uno scenario europeo positivo, sostenuta dall'allungo di Moncler e Unipol. Deboli i petroliferi, sulla volatilità del prezzo del greggio, con in coda Tenaris, colpita dalle prese di beneficio dopo il rally della seduta di ieri in scia alla pubblicazione dei conti del 2025 migliori delle attese del mercato mentre gli analisti esprimono visioni in chiaroscuro. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,178. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.064,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 66,18 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +59 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,34%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,87%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,56%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,39%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 46.473 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,44%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 13,41%.Effervescente, con un progresso dell'8,67%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,07%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,95%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.Tra i(+4,62%),(+4,19%),(+3,30%) e(+3,17%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,65%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,48%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,28%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%.