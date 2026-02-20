Pioggia di acquisti in Piazza Affari. Brilla Moncler

(Teleborsa) - Prestazione brillante per la Borsa di Milano
, in uno scenario europeo positivo, sostenuta dall'allungo di Moncler e Unipol. Deboli i petroliferi, sulla volatilità del prezzo del greggio, con in coda Tenaris, colpita dalle prese di beneficio dopo il rally della seduta di ieri in scia alla pubblicazione dei conti del 2025 migliori delle attese del mercato mentre gli analisti esprimono visioni in chiaroscuro. A Wall Street, l'S&P-500
continua le contrattazioni in territorio positivo.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,178. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.064,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 66,18 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +59 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,34%. Tra gli indici di Eurolandia
sostenuta Francoforte
, con un discreto guadagno dello 0,87%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,56%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,39%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 46.473 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
termina la giornata in aumento dell'1,44%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Moncler
, che vanta un incremento del 13,41%.
Effervescente Unipol
, con un progresso dell'8,67%.
Incandescente BPER Banca
, che vanta un incisivo incremento del 4,07%.
In primo piano Banca Popolare di Sondrio
, che mostra un forte aumento del 3,95%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tenaris
, che ha chiuso a -4,16%.
Sotto pressione Saipem
, con un forte ribasso del 2,12%.
Tentenna Ferrari
, con un modesto ribasso dello 0,61%.
Giornata fiacca per Prysmian
, che segna un calo dello 0,59%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Fiera Milano
(+4,62%), Ferragamo
(+4,19%), SOL
(+3,30%) e Acea
(+3,17%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BFF Bank
, che ha chiuso a -3,65%.
Soffre Comer Industries
, che evidenzia una perdita del 2,48%.
Preda dei venditori Ferretti
, con un decremento del 2,28%.
Piccola perdita per Alerion Clean Power
, che scambia con un -1,29%.