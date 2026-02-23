Milano 13:08
WIIT, buyback di 95.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
WIIT, buyback di 95.000 azioni
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 95.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 27,4906 euro per azione, per un controvalore pari a 2.620.182,36 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.404.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 30.610.235,27 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.421.829 azioni proprie, pari a circa il 12,21% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico si muove in territorio negativo e si attesta a 26,85 euro, con un calo del 2,54%.



