WIIT, buyback di 95.000 azioni

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 95.000 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 27,4906 euro per azione, per un controvalore
pari a 2.620.182,36 euro
.
Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.404.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 30.610.235,27 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.421.829 azioni proprie, pari a circa il 12,21% del capitale sociale.
Nel frattempo, a Milano, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
si muove in territorio negativo e si attesta a 26,85 euro, con un calo del 2,54%.