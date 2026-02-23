WIIT, buyback di 95.000 azioni

WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di averdal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente, al prezzo medio unitario di 27,4906 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.404.536 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 30.610.235,27 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.421.829 azioni proprie, pari a circa il 12,21% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, ilsi muove in territorio negativo e si attesta a 26,85 euro, con un calo del 2,54%.