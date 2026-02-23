Milano 9:51
46.752 +0,60%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:51
10.677 -0,09%
25.156 -0,41%

Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che tratta con una perdita dell'1,94%.

L'andamento di Technoprobe nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di breve periodo di Technoprobe sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 17,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 18,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
