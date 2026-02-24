Milano 11:08
Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con una variazione percentuale del 2,38%.

L'andamento di Technoprobe nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technoprobe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,23 Euro. Primo supporto visto a 17,86. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
