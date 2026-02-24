Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con una variazione percentuale del 2,38%.
L'andamento di Technoprobe
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technoprobe
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 18,23 Euro. Primo supporto visto a 17,86. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)