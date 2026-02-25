Piazza Affari: risultato positivo per Nexi

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che lievita del 2,66%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Analizzando lo scenario di Nexi
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,185 Euro. Prima resistenza a 3,284. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,124.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)