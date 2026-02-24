Milano 10:57
46.588 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:57
10.670 -0,14%
Francoforte 10:57
24.953 -0,15%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,01%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 0,9128. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 0,9142. L'indebolimento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 0,9121.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```