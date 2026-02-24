Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,01%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 0,9128. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 0,9142. L'indebolimento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 0,9121.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)