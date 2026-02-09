CoinShares debutta su Borsa Italiana con i primi ETP su Bitcoin, Ethereum e Solana

(Teleborsa) - CoinShares International Limited, uno dei principali asset manager globali specializzati in asset digitali con oltre $ 8 miliardi di masse in gestione, annuncia che da oggi tre suoi ETP su Bitcoin, Ethereum e Solana
sono quotati sul nuovo segmento dedicato di Borsa Italiana, avviato il 9 febbraio 2026 e riservato ai soli investitori professionali.
Nello specifico, spiega una nota, le soluzioni di CoinShares quotate sul mercato italiano sono: CoinShares Bitcoin ETP
(BITC - ISIN: GB00BLD4ZL17): attualmente il più grande ETP su asset digitali disponibile per gli investitori europei, con oltre $1,3 miliardi di masse in gestione. CoinShares Ethereum Staking ETP
(ETHE - ISIN: GB00BLD4ZM24) che presenta circa 270 milioni di dollari di masse in gestione e offre un Net Staking Yield dell’1,25% annuo. CoinShares Solana Staking ETP
(SLNC - ISIN: GB00BNRRFY34): detiene oltre 215 milioni di dollari di masse in gestione con un Net Staking Yield del 3% annuo.
Operativa in Italia da oltre due anni, CoinShares è stata la prima società in Europa a lanciare un ETP su Bitcoin e, fin dal 2015, propone soluzioni di investimento e servizi, sia per investitori istituzionali sia per investitori privati, che avvicinano sempre più i cripto-asset ai mercati tradizionali. La quotazione dei primi ETP su Borsa Italiana riflette la priorità strategica che l’Italia – mercato-chiave, in Europa, per l’adozione degli asset digitali da parte degli investitori istituzionali e tra i più importanti per masse gestite da questa classe di investitori - sta progressivamente ricoprendo per CoinShares, nonché l’impegno del Gruppo a consolidare una presenza dedicata in tutti quei Paesi nei quali la domanda di un accesso regolamentato e professionale ai cripto-asset è in forte crescita.
"Stiamo registrando un forte interesse da parte degli investitori istituzionali in Italia
per soluzioni e strumenti regolamentati, come gli ETP, sugli asset digitali. L’approvazione e la disponibilità da parte di Borsa Italiana confermano i trend di domanda che abbiamo osservato e offrono agli investitori professionali un accesso di livello istituzionale a questa asset class che, ormai, viene considerata a pieno titolo una componente strategica di asset allocation di portafoglio. L’esperienza decennale e l’infrastruttura solida di CoinShares ci posizionano al meglio per gestire questo nuovo sbocco di mercato”, ha commentato Matteo Stivanello, Associate Director per il mercato italiano di CoinShares
.
"La possibilità di quotare gli ETP su criptovalute anche su Borsa Italiana conferma, una volta di più, come i mercati finanziari europei si stiano progressivamente aprendo alle soluzioni regolamentate di investimento in asset digitali. Paese per Paese, regolatore per regolatore, si sta costruendo l’infrastruttura per un’allocazione istituzionale in criptovalute
. CoinShares è già preparata per questa importante evoluzione fin dal 2015, per supportare gli investitori in ogni mercato europeo che, man mano, aprirà a questa possibilità”, ha aggiunto Jean-Marie Mognetti, CEO e co-fondatore di CoinShares
.
La quotazione degli ETP su criptovalute sul mercato italiano rappresenta un significativo sviluppo verso le soluzioni di investimento regolamentate in asset digitali e riflette la lungimirante e progressiva apertura sistemica delle autorità e delle istituzioni finanziarie nei confronti di un accesso disciplinato a questa asset class. L’autorizzazione di Borsa Italiana segue, infatti, una serie di importanti traguardi normativi già raggiunti in tutta Europa sugli asset digitali tra i quali, ad esempio, la rimozione delle restrizioni sugli ETN crypto per il
retail nel Regno Unito nell’ottobre 2025, l’allentamento delle regole sul marketing crypto per il retail in Francia nel dicembre 2025 e l’adozione delle soluzioni di CoinShares da parte di importanti istituzioni finanziarie europee.