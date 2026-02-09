CoinShares debutta su Borsa Italiana con i primi ETP su Bitcoin, Ethereum e Solana

(Teleborsa) - CoinShares International Limited, uno dei principali asset manager globali specializzati in asset digitali con oltre $ 8 miliardi di masse in gestione, annuncia chesono quotati sul nuovo segmento dedicato di Borsa Italiana, avviato il 9 febbraio 2026 e riservato ai soli investitori professionali.Nello specifico, spiega una nota, le soluzioni di CoinShares quotate sul mercato italiano sono:(BITC - ISIN: GB00BLD4ZL17): attualmente il più grande ETP su asset digitali disponibile per gli investitori europei, con oltre $1,3 miliardi di masse in gestione.(ETHE - ISIN: GB00BLD4ZM24) che presenta circa 270 milioni di dollari di masse in gestione e offre un Net Staking Yield dell’1,25% annuo.(SLNC - ISIN: GB00BNRRFY34): detiene oltre 215 milioni di dollari di masse in gestione con un Net Staking Yield del 3% annuo.Operativa in Italia da oltre due anni, CoinShares è stata la prima società in Europa a lanciare un ETP su Bitcoin e, fin dal 2015, propone soluzioni di investimento e servizi, sia per investitori istituzionali sia per investitori privati, che avvicinano sempre più i cripto-asset ai mercati tradizionali. La quotazione dei primi ETP su Borsa Italiana riflette la priorità strategica che l’Italia – mercato-chiave, in Europa, per l’adozione degli asset digitali da parte degli investitori istituzionali e tra i più importanti per masse gestite da questa classe di investitori - sta progressivamente ricoprendo per CoinShares, nonché l’impegno del Gruppo a consolidare una presenza dedicata in tutti quei Paesi nei quali la domanda di un accesso regolamentato e professionale ai cripto-asset è in forte crescita."Stiamo registrando unper soluzioni e strumenti regolamentati, come gli ETP, sugli asset digitali. L’approvazione e la disponibilità da parte di Borsa Italiana confermano i trend di domanda che abbiamo osservato e offrono agli investitori professionali un accesso di livello istituzionale a questa asset class che, ormai, viene considerata a pieno titolo una componente strategica di asset allocation di portafoglio. L’esperienza decennale e l’infrastruttura solida di CoinShares ci posizionano al meglio per gestire questo nuovo sbocco di mercato”, ha commentato"La possibilità di quotare gli ETP su criptovalute anche su Borsa Italiana conferma, una volta di più, come i mercati finanziari europei si stiano progressivamente aprendo alle soluzioni regolamentate di investimento in asset digitali. Paese per Paese, regolatore per regolatore,. CoinShares è già preparata per questa importante evoluzione fin dal 2015, per supportare gli investitori in ogni mercato europeo che, man mano, aprirà a questa possibilità”, ha aggiuntoLa quotazione degli ETP su criptovalute sul mercato italiano rappresenta un significativo sviluppo verso le soluzioni di investimento regolamentate in asset digitali e riflette la lungimirante e progressiva apertura sistemica delle autorità e delle istituzioni finanziarie nei confronti di un accesso disciplinato a questa asset class. L’autorizzazione di Borsa Italiana segue, infatti, una serie di importanti traguardi normativi già raggiunti in tutta Europa sugli asset digitali tra i quali, ad esempio, la rimozione delle restrizioni sugli ETN crypto per ilretail nel Regno Unito nell’ottobre 2025, l’allentamento delle regole sul marketing crypto per il retail in Francia nel dicembre 2025 e l’adozione delle soluzioni di CoinShares da parte di importanti istituzioni finanziarie europee.