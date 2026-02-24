Endesa, investimenti per 10,6 miliardi di euro nel nuovo piano. Continua a puntare su nucleare

Endesa

Enel

(Teleborsa) -, controllata spagnola di, ha presentato il proprio, cherispetto al piano precedente, passando da 9.600 milioni di euro a 10.600 milioni di euro, un volume che rappresentava già un record storico per Endesa da quando ha iniziato a operare nel suo attuale perimetro, la Penisola Iberica, nel 2014.Oltre la metà delle risorse del nuovo piano triennale, 5.500 milioni di euro (il 40% in più rispetto al piano precedente), sarà destinata al, a condizione che venga approvato il Regio Decreto che consente investimenti superiori all'attuale limite regolamentare e che venga riconosciuto il 100% degli investimenti effettuati. "Questo investimento sostanziale aprirà le porte a un maggior numero di connessioni per nuovi clienti, in un contesto di saturazione diffusa di questa infrastruttura in tutta la Spagna e nelle aree di distribuzione di Endesa: rispettivamente l'88% e il 94%", si legge in una nota.Gli investimenti nelleammonteranno a ulteriori 3.000 milioni di euro, pari al 28% del totale, e saranno guidati da criteri selettivi, con particolare attenzione all'eolico e alle infrastrutture di accumulo, che insieme rappresenteranno 1.500 MW dei 1.900 MW che si prevede di aggiungere alla base di generazione rinnovabile entro la fine del 2028.Per quanto riguarda i, la società ha superato il limite superiore delle previsioni comunicate al mercato: un utile operativo lordo (EBITDA) di 5.756 milioni di euro, in crescita del 9%, e un utile netto ordinario di 2.351 milioni di euro, in crescita del 18%.Di conseguenza, alla prossima assemblea, Endesa proporrà un aumento del 20% delprevisto, a 1,58 euro per azione, un livello che è anche superiore del 20% rispetto all'importo pagato nell'esercizio precedente.Endesa ha anche rafforzato la sostenibilità della propria posizione finanziaria grazie alla generazione di undi 4.100 milioni di euro, 500 milioni di euro in più rispetto al 2024. Ciò le consente di coprire una percentuale significativa dei suoi investimenti in termini di flusso di cassa (3.000 milioni di euro), nonché il pagamento dei dividendi (1.500 milioni di euro) e la prima fase del programma di riacquisto di azioni proprie (525 milioni di euro), mantenendo un leverage ratio di 1,8 volte, lo stesso livello dell'anno precedente.Le principalisono: il raggiungimento di una crescita media annua dell'utile operativo lordo del 4%, tra 6.200 e 6.500 milioni di euro; un utile netto ordinario compreso tra 2.500 e 2.600 milioni di euro, che aumenterebbe anch'esso in media del 4% annuo; e il mantenimento dell'indebitamento netto in un intervallo compreso tra 14.000 e 15.000 milioni di euro, il che comporterebbe un leverage ratio di 2,3 volte, in aumento rispetto a 1,8 volte alla fine dello scorso anno.La società ha ribadito al mercato laconcordato nel 2019 all'effettivo andamento del PNIEC, per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento alla luce del significativo ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di capacità eolica e di stoccaggio per il 2030. "La tecnologia nucleare è la più competitiva ed efficiente rispetto a qualsiasi alternativa - afferma Indesa - A parità di condizioni fiscali con altre tecnologie, il costo della sostituzione del profilo nucleare con un mix di impianti solari, batterie e gas sarebbe il doppio di quello dell'energia nucleare. Pertanto,per continuare a garantire stabilità e ridurre i costi e le emissioni del sistema elettrico". Un primo passo in tal senso è stata la richiesta di estensione operativa dei due reattori della centrale di Almaraz fino a metà del 2030, presentata al Ministero per la Transizione Ecologica lo scorso novembre.