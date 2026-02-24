Home Depot in rally dopo le vendite superiori alle aspettative

(Teleborsa) - Bene Home Depot
con un rialzo del 3,31%. Il titolo del gruppo del fai-da-te ha superato le aspettative del mercato nel quarto trimestre dell'esercizio 2025
.
"Durante tutto l'anno fiscale 2025, i nostri team hanno svolto un lavoro incredibile nell'interazione con i nostri clienti e nell'incremento della quota di mercato, e vorrei ringraziarli per il loro impegno e la loro dedizione - ha dichiarato il CEO Ted Decker - Per il quarto trimestre, i nostri risultati sono stati ampiamente in linea con le nostre aspettative, riflettendo la mancanza di attività legate alle tempeste nel terzo trimestre e la continua incertezza dei consumatori e la pressione sul mercato immobiliare. Al netto delle tempeste, la domanda di base è rimasta relativamente stabile per tutto l'anno".
Il trend del colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Home Depot
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 385,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 393,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 381,9.