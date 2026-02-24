Milano 17:35
Home Depot in rally dopo le vendite superiori alle aspettative

Finanza
Home Depot in rally dopo le vendite superiori alle aspettative
(Teleborsa) - Bene Home Depot con un rialzo del 3,31%. Il titolo del gruppo del fai-da-te ha superato le aspettative del mercato nel quarto trimestre dell'esercizio 2025.

"Durante tutto l'anno fiscale 2025, i nostri team hanno svolto un lavoro incredibile nell'interazione con i nostri clienti e nell'incremento della quota di mercato, e vorrei ringraziarli per il loro impegno e la loro dedizione - ha dichiarato il CEO Ted Decker - Per il quarto trimestre, i nostri risultati sono stati ampiamente in linea con le nostre aspettative, riflettendo la mancanza di attività legate alle tempeste nel terzo trimestre e la continua incertezza dei consumatori e la pressione sul mercato immobiliare. Al netto delle tempeste, la domanda di base è rimasta relativamente stabile per tutto l'anno".

Il trend del colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Home Depot, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 385,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 393,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 381,9.
