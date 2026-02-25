Madrid: brillante l'andamento di Endesa

(Teleborsa) - Avanza la società energetica spagnola
, che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Endesa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,4%, rispetto a +1,88% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Tecnicamente, l'utility spagnola
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,67.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)