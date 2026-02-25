Milano 9:55
Madrid: brillante l'andamento di Endesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società energetica spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Endesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,4%, rispetto a +1,88% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Tecnicamente, l'utility spagnola è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
